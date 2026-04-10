Gıda Etiketlerinde Yeni Düzenleme: Çocukları Koruyan ve Tüketiciyi Bilgilendiren Kurallar Getirildi - Son Dakika
Gıda Etiketlerinde Yeni Düzenleme: Çocukları Koruyan ve Tüketiciyi Bilgilendiren Kurallar Getirildi

10.04.2026 16:06
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketleme yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaparak, yanıltıcı görsellerin ve ifadelere karşı önlemler alındı. Çocuklar için zararlı olabilecek tasarımlar yasaklandı, vegan ve vejetaryen ürünlerde yeni kurallar belirlendi. İşletmelere uyum için geçiş süreleri tanındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Kılavuzu'nda yapılan revizyonla, gıda etiketleri ve ürün sunumlarında önemli değişiklikler getirdi. Çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilecek ürün tasarımlarına sınırlama konuldu; şiddeti özendiren veya olumsuz algı oluşturabilecek şekil ve ambalajlar yasaklandı. Klozet, silah, kafatası gibi figürlerin kullanımı uygun görülmezken, gülümseyen yüz gibi görseller bu kapsamda değerlendirilmedi.

Yanıltıcı görsel ve ifadelerin önlenmesi için kapsam genişletildi; gerçek meyve yerine aroma kullanılan ürünlerde o meyvenin görseli yasaklandı. 'Peynirli', 'çilekli' gibi ifadeler yalnızca ilgili bileşenin gerçekten kullanılması halinde yazılabilecek, sadece aroma içeren ürünlerde 'aromalı' ifadesi zorunlu hale getirildi. Pazarlama ifadelerine de kısıtlama getirildi; endüstriyel ürünlerde 'ev yapımı' ifadesi yasaklanırken, 'doğal' ifadesi için hiçbir katkı içermeme şartı konuldu. 'Taze' ve 'günlük' ifadeleri için net kurallar belirlendi; 'günlük' yalnızca 24 saat raf ömrü olan ürünlerde kullanılabilecek.

Vegan ve vejetaryen ürünlere ilişkin düzenlemeler güncellendi; bitkisel ürünlerde 'süt', 'peynir' gibi hayvansal çağrışım yapan ifadeler kullanılamayacak, 'bitkisel bazlı içecek' gibi ifadeler tercih edilecek. 'Katkısız' ve 'içermez' ifadelerine standart getirildi; 'yüzde 100 katkısız' gibi ifadeler yasaklandı. Gıda etiketlerinin açık, net ve yanıltıcı olmayan bir yapıda olması zorunlu hale getirildi; toplu tüketim yerlerinde menülerde içerik bilgisi yer alacak. İşletmelere uyum için kademeli geçiş takvimi belirlendi; zincir işletmeler için 1 Temmuz 2026, küçük ölçekliler için 2027 sonuna kadar süre tanındı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:54:35.
