Gine'de Sıfır Atık ve İklim Konferansı: Gençlerden COP31 Bildirisi - Son Dakika
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Gine'de Sıfır Atık ve İklim Konferansı: Gençlerden COP31 Bildirisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Gine'de gerçekleştirilen konferansta, "Sıfır Atık Projesi ve farklı ülkelerde başarıyla uygulanan iklim çözümlerinin Gine'ye uyarlanması" konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Gine'de gerçekleştirilen konferansta, "Sıfır Atık Projesi ve farklı ülkelerde başarıyla uygulanan iklim çözümlerinin Gine'ye uyarlanması" konuları ele alındı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Emine Erdoğan'ın himayesinde ve TİKA'nın desteğiyle Gine'de bir konferans düzenlendiği belirtildi.

Konferansta, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi başta olmak üzere, farklı ülkelerde uygulanan iklim çözümlerinin Gine'ye uyarlanması ve yaygınlaştırılmasına yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

Konferans bünyesinde düzenlenen İklim Hackathonu'nda Kindia, Mamou, Kankan, Boke ve Labe bölgelerinden gelen gençler, geliştirdikleri projeleri iklim uzmanlarına sundu.

Etkinlik sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Gine gençliğinin COP31 bildirisi

Konferansın sonunda genç delegelerin katılımıyla düzenlenen çalıştayda, iklim değişikliğiyle mücadelede karşılıklı öğrenme, teknoloji transferi, kurumsal ortaklıklar ve karma finansman gibi mekanizmaların hayata geçirilmesine yönelik önerileri içeren Ulusal Bildiri oy birliğiyle kabul edildi.

Gine gençliğinin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin öncelik ve önerilerini ortaya koyan bildirinin, Türkiye'de gerçekleştirilecek COP31 kapsamında uluslararası aktörlerle paylaşılması planlanıyor.

TİKA'nın desteğiyle düzenlenen konferansın, Gineli gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine, karar alma süreçlerine katılımlarını artırmalarına ve yerel çözüm önerilerini uluslararası iklim gündemine taşımalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Konferansta, panellerin yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik iklim eğitimleri, COP simülasyonu ve uluslararası iklim müzakerelerine ilişkin uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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