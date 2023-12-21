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Gine'de yakıt deposu patlaması: 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gine'de yakıt deposu patlaması: 18 kişi hayatını kaybetti

Gine'de başkent Konakri'deki bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetti. Patlama nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi. Senegal ve Mali, yardım amaçlı ekip gönderdi.

Gine\'de yakıt deposu patlaması: 18 kişi hayatını kaybetti
21.12.2023 - 15:33,
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Gine'de 18 kişinin yaşamını yitirdiği yakıt deposundaki patlama nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, başkent Konakri'deki patlamada hayatını kaybeden 18 kişinin anısına perşembe gününden başlayarak 3 gün ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Konakri'de bir yakıt deposunda 18 Aralık'ta meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi yaralanmıştı.

Olaydan sonra başkentte eğitime birkaç gün ara verilmiş ve kamu ve özel sektör çalışanlarına evde kalmaları çağrısı yapılmıştı.

Senegal ve Mali, yangın söndürme ve arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere ülkeye ekip göndermişti.

Kaynak: AA
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