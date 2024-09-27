Gine Hükümeti Silah Seslerini Yalanladı

Güncel

Gine'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulduğuna yönelik iddialar hükümet tarafından yalanlandı.

Askeri hükümetten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah seslerinin duyulduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğu belirtildi ve halktan günlük yaşamlarına devam etmeleri istendi.

Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde, bir grup muhalif askerin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı koruyan Özel Kuvvetler'e ateş açtığı ve söz konusu isyancı askerlerin etkisiz hale getirildiği iddiaları yer almıştı.

Gine'de Cumhurbaşkanı Alpha Conde, o dönem Özel Kuvvetler Komutanı olan Yarbay Mamady Doumbouya tarafından devrilmişti.

Doumbouya, daha sonra geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başlamıştı.