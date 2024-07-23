Giresun Adası çöp sorunu için çözüm aranıyor

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Ada manzaralı çöplük için çözüm aranıyor

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti:

"Giresun Adası karşısındaki çöp alanını taşımak çok ciddi bir maliyet gerektiriyor"

GİRESUN - Doğu Karadeniz'in tek yaşanabilir adası olan Giresun Adası'nın turizme kazandırılması için projeler hazırlanırken, adanın karşısındaki kıyıda bulanan vahşi çöp depolama alanı için de çözüm aranıyor.

Gazetecilerin ada manzaralı vahşi çöp depolama alanıyla ilgili soruları cevaplayan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ciddi bir taşıma maliyetinin bulunduğunu ifade ederek tahkimat projeleri üzerinde çalışma yapıldığını söyledi.

Giresun Valisi Serdengeçti, "Bununla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız Bölge Müdürlüğünün görev alanındadır. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Vekillerimizle de gerekli değerlendirmeleri de yapmıştık ve çok ciddi bir taşıma maliyeti bulunmaktadır. Bu manada tahkimat projesi hazır yapıldı. Ancak tahkimat projesiyle beraber bu sorun çözülebilir. Ayrıca Katı Atık Birliğimiz var. Birliğimiz yerine göre Çavuşlu'daki telisimizi düzeltme hususunda veya alternatif tesisler üzerinde çalışılıyor. O noktada belediyelerimizle beraber hareket etmekteyiz. Dolayısıyla bu noktada dikkat edilerek, sorunun çözülmesi adına bir takım çalışmalar yürütülmektedir" dedi.