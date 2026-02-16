Giresun Adası'nda Çevre Düzenleme İncelemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun Adası'nda Çevre Düzenleme İncelemesi

Giresun Adası\'nda Çevre Düzenleme İncelemesi
16.02.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Koç, Giresun Adası'ndaki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi ve bilgi aldı.

Giresun Valisi Mustafa Koç, Giresun Adası'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Koç'un, adada yürütülen çevre düzenleme çalışmalarını inceleyip İl Kültür ve Turizm Müdürü Erdem Kılavuz'dan bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığınca adada kapsamlı bir çevre düzenlemesi yapıldığı ve modern bir yüze kavuştuğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"2. derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı statüsündeki adada, 2024 yılı yatırım programı kapsamında başlatılan Giresun Adası Çevre Düzenleme Uygulamaları İşi, projelere uygun şekilde tamamlanarak 26 Kasım 2025 tarihinde Giresun Müze Müdürlüğü tarafından teslim alındı. Proje kapsamında ziyaretçilerin adayı konforlu ve güvenli bir şekilde gezebilmeleri amacıyla geniş kapsamlı hizmet üniteleri oluşturuldu."

Giresun Adası'nın tamamlanan altyapı ve çevre düzenleme yatırımları sayesinde bölge turizminin en önemli duraklarından biri olma özelliğini pekiştirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Giresun Adası, Mustafa Koç, Turizm, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Adası'nda Çevre Düzenleme İncelemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu

12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:44:42. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun Adası'nda Çevre Düzenleme İncelemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.