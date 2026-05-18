"Giresun'un Doğal Güzellikleri" Sergisine Yoğun İlgi

(GİRESUN) - 49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında Giresun Fotoğraf Derneği (GİFOD) tarafından açılışı yapılan "Giresun'un Doğal Güzellikleri" sergisi sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali başladı. İlk günkü yarı maraton koşusunun ardından ikinci gününde ise sergi açılışı yapıldı. Açılışa Belediye Meclis Üyeleri Evrim Özkan ve Ayhan Özince de katıldı.

Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde GİFOD tarafından "Giresun'un Doğal Güzellikleri" fotoğraf sergisi açıldı. Giresun'un tarih ve kültürünü yansıtan eserler ziyaretçiler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi. Sergide dernek üyeleri tarafından hazırlanan 31 eser sergilendi.

Serginin açılışını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Akten; emeği geçenlere ve eserleri hazırlayanlara teşekkür ederek, "Her bir eser, farklı duygu ve bakış açılarını yansıtıyor" diye konuştu.

Aksu Festivali etkinlikleri kapsamında Giresun'un tanıtımı esas alınarak açılan sergiye gösterilen ilgiye ilişkin GİFOD yönetimi, "Giresun'da fotoğraf sanatına olan ilgiye müspet anlamda katkıda bulunduğumuzu görmekten mutluyuz" açıklamasını yaptı.