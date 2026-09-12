Giresun Alucra'da yayla yangınında 1 kişi yaralandı, 20 dönüm alan zarar gördü
Giresun'un Alucra ilçesindeki Hordun Yaylası'nda çalılık ve otluk alanda çıkan örtü yangınında 1 kişi yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken, söndürülen yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü.
Giresun'un Alucra ilçesinde yaylada çıkan örtü yangınında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Hordun Yaylası'nda, çalılık ve otluk alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın anında bölgede bulunan S.G, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
S.G. sağlık ekiplerince sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 20 dönümlük alanda zarar oluştu.
Kaynak: AA
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