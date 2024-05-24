Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: Festivalimiz Giresun'a yakıştı - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: Festivalimiz Giresun'a yakıştı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: Festivalimiz Giresun\'a yakıştı

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin başarılı geçtiğini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Festivalin şehrin doğal güzelliklerini, tarihini ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkardığını söyleyen Köse, önümüzdeki yıllarda festivalin aynı coşkuyla devam edeceğini ifade etti.

24.05.2024 11:57  Güncelleme: 11:59
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 47. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin ardından yaptığı değerlendirmede, "Festivalimiz gerçekten Giresun'a yakıştı ve olumlu geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Giresun Belediye Başkanı Köse, 19-23 Mayıs'ta ev sahipliği yaptıkları festivalin, şehrin doğal güzelliğini, tarihi, kültürel zenginliğini ve turizm potansiyelini ön plana çıkardığını belirterek, etkinliklerin vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve bu durumun kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Başkan Köse, sponsorlara ve festivalin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Göreve geldikten sonra festivale çok kısa bir süre kalmasına rağmen hazırlıklarımızı başarılı bir şekilde tamamlayarak bu büyük organizasyonu gerçekleştirdik. Festivalimiz gerçekten Giresun'a yakıştı ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yolda, sokakta karşılaştığımız hemşehrilerimiz özlenen festivalin geri döndüğünü ve eski coşkusunu yakaladığını belirterek bizlere teşekkür ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda festivalimiz yine aynı coşkusuyla ve farklı etkinliklerle devam edecek. Giresun'un kültürel ve turistik potansiyelin bu tür etkinliklerle daha geniş kitlelere ulaşabildiğini bir kez daha gördük. Bu hedefle birlikte Giresun'umuz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Fuat Köse, Giresun, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse: Festivalimiz Giresun'a yakıştı - Son Dakika

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