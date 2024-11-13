Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kurum İçi Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kurum İçi Ziyaretlerine Devam Ediyor

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. Ekonomik zorlukların geride kaldığını belirten Köse, tasarruf tedbirlerinin devam ettiğini ve hizmet alımı yapmadıklarını vurguladı.

13.11.2024 16:48
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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kurum içi birim ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Köse, son olarak Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün Su Birimi ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kurum içi birim ziyaretlerini sürdürüyor. İlk ziyaretinde kahvaltıda, ikinci ziyaretinde yemekte personelle buluşan Başkan Köse'ye, Belediye Başkan Yardımcıları Volkan Turgut ve Fazıl Hıdımoğlu eşlik etti.

"Sahada çalışan personellerimiz bizler için çok değerli"

Başkan Köse, birim ziyaretlerinden büyük keyif aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fırsat buldukça sizleri ziyaret ediyoruz. Sizleri gördükçe inanın enerjimiz artıyor. Sahada çalışan personellerimiz bizler için çok değerli. Ekonomik açıdan zorlu bir süreç yaşadık ve bu zor süreç artık geride kaldı. Yılbaşından sonra ekonomik açıdan normalleşeceğimizi öngörüyoruz. Bir maaşınızda aksamalar oldu ancak onu da kısa sürede telafi ettik.

"Hiçbir şekilde hizmet alımı yapmıyoruz, kendimiz üretiyoruz"

Biz personelimiz arasında o partili bu partili ayrımı yapıyoruz. Doğru, düzgün, çalışmasına, vatan sevgisine, kurumunun menfaatini düşünmesini baz alıyoruz. Tasarruf tedbirlerimiz artarak devam ediyoruz. Hiçbir şekilde hizmet alımı yapmıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Tasarruf tedbirlerini uyguluyoruz ancak bunu hizmetlerimize yansıtmıyoruz. İçme suyu ve park bahçe yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sizler sahada güzel çalışmalar yapıyorsunuz ve bunlar vatandaşlar tarafından bizlere aktarılıyor. Bizim de göğsümüz kabarıyor. Sizlerin ekonomik olarak en iyi ortamda olmanızı isteriz. Şunu bilin ki bizim şartlarımız düzeldiğinde sizlerin de şartları düzelecek. Biz bir aileyiz, dayanışma içerisinde yolumuza yürüyerek bu şehre güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Kurum İçi Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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