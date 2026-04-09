Giresun Belediye Başkanı Köse'den Sekü Köyü Sakinlerine Destek: "Vahşi Madencilik İstemiyoruz. Halkımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz"

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, maden arama çalışmalarına karşı tepkilerin sürdüğü Sekü köyü sakinlerine destek verdi. Köyü ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya gelen Köse, "Bu topraklar hepimizin. Vatandaşlarımızın yaşam alanlarını tehdit edecek hiçbir girişime sessiz kalmamız mümkün değil. Vahşi madencilik ve hukuka aykırı bütün olasılıkları vatandaşımızın istemediği gibi bizler de istemiyoruz. Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, maden arama çalışmalarına karşı tepkilerin sürdüğü Tirebolu ilçesi Sekü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarete, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve İl Başkanı Gökhan Şenyürek de katıldı. Köy halkının yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, bölgede planlanan maden arama faaliyetlerine yönelik itirazlar dile getirildi. Vatandaşlar, söz konusu çalışmaların doğaya ve yaşam alanlarına zarar vereceğini belirterek karşı olduklarını ifade etti.

Başkan Köse ise vatandaşların görüş ve taleplerini dinleyerek, sürecin yakından takip edileceğini söyledi. Vatandaşların haklı taleplerinin yanında olduklarını belirten Köse, şunları söyledi:

"Bu topraklar hepimizin. Vatandaşlarımızın yaşam alanlarını tehdit edecek hiçbir girişime sessiz kalmamız mümkün değil. Halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her köşesi, taşı toprağı altın olan memleketimizde Tirebolu'muzun Sekü köyündeyiz. Bir siyasi imza atmak için değil, halkın duyarlılığının yanında olmak için buradayız. Gerçekten uzak bir mesafe köye, köy halkı ise çok duyarlı ve bu konuda yüksek hassasiyet gösteriyor. Biz de Sekü köyü halkının hassasiyetlerine ortak olmak için buraya geldik. Madenler ülkemizin çok önemli gelir kaynaklarındandır. Bizler madenlere karşı değiliz. Madenler ülkemizin çıkarları ve ekonomisinin yükseltilmesi için mutlaka kullanılmalıdır. Fakat vahşi madencilik ve hukuka aykırı bütün olasılıkları vatandaşımızın istemediği gibi bizler de istemiyoruz. Burada hassasiyetimiz şudur: Madenler ülkemizin çok kıymetli emtialarıdır ama, bu bölgelerin taşı toprağı altın. İnsanlarımızın sesine kulak vermek şarttır. Hukuka uygun ve vatandaşımızın görüşünü alarak yapılacak çalışmalar uygun olacaktır. Ancak vatandaş rahatsızdır. Bizlerde bu rahatsızlığı dile getirmek üzere buradayız."