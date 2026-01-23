Giresun Belediye Başkanı Köse'den, Vali Koç'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, göreve yeni başlayan Giresun Valisi Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mustafa Koç'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Köse, Vali Koç'a, Giresun'daki yeni görevinde başarılar dileyerek, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Görüşmede, Giresun'un genel durumu, şehirde yürütülen ve planlanan projeler ile yerel yönetim–merkezi idare iş birliğinin önemi ele alındı.

Başkan Köse, Giresun'un gelişimi adına valilik ile uyum içerisinde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Vali Mustafa Koç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Giresun için tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde bir çalışma yürütmeyi hedeflediklerini söyledi.