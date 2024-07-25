Giresun Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Muhtarlar Meclisi'ni ilk toplantısında muhtarlarla bir araya gelerek, bölgelerde yaşanan sorunları dinledi.

Giresun Belediyesi, Belediye'nin kale sosyal tesislerinde, Muhtarlar Meclisi'ni ilk toplantısını düzenledi. Toplantıda tüm mahalle muhtarları söz alarak bölgede yaaşdıkları sorunlarını anlattı. Gelen talepler ve konular detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Muhtarlar, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını etkileyen konuları ve çözüm önerilerini Başkan Köse'ye iletirken talepler, ilgili birim müdürleri tarafından tek tek not alındı ve aciliyet sırasına göre sorunların çözümüne çalışılacağı bildirildi.

Muhtarlar Meclisi ilk oturumuna Belediye Başkanı Fuat Köse ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Fazıl Hıdımoğlu, Volkan Turgut, Seyfullah Özkaya, Özer Pazarlı ve Mehmet Ali Akten, Muhtarlık Birimi Sorumlusu Vildan Ayar ve birim müdürleri de katıldı. Muhtarların kendisiyle direkt iletişim kurmasının önemine değinerek başladığı konuşmasında Başkan Köse, "Demokrasinin temel taşı muhtarlarımızın talep ve istekleri bizim için çok önemli" dedi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, şöyle devam etti:

"Muhtarın Belediye Başkanı ile direkt iletişim kurması çok önemli. Ben bugün sizlerin taleplerini dinleyip takipçisi olacağım. Hepiniz mahallesine, insanına hizmet aşkıyla dolu olan arkadaşlarımızsınız. Sizlerle berber olmak, bugünü paylaşmak çok önemli. Muhtarlık kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar arasında iletişimi, koordinasyonu ve iş birliğini sağlayan önemli bir birliktelik. Sizlerden sürekli olarak mahallenizin sıkıntı ve sorunlarını alıyoruz ve bu sorunları gidermeye çalışıyoruz. Muhtarlık birimimiz sizlerle sürekli olarak istişare halinde oluyor, gerektiğinde bizler de sizlerle görüşüyoruz. Artık aylık toplantılarımızla sizlerle daha samimi ve sıcak ortamda buluşacağız, gerçekleşmesi gereken taleplerin birlikte takipçisi olacağız."