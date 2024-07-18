Giresun Belediye Başkanı Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi

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(GİRESUN)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehrin yeşil alanlarının bakımını yürüten Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde görevli personelin karşılaştığı zorlukları dinledi, onlarla sohbet etti. Müdürlük personelinin işlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini vurgulayan Köse, kent sakinlerinin memnuniyetini artırmak için neler yapılabileceği konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Köse, "Soğukta, sıcakta, açık alanda özverili bir gayretle çalışıyor, Giresun'umuzun güzelliğine güzellik katmak için mücadele ediyorsunuz. 4 mevsim bu şehri rengarenk yapıyorsunuz. Hepinizi takdir ediyorum ve her zaman yanınızdayım. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Bu güzel şehre hep beraber hizmet edeceğiz. Giresun'da israf dönemi artık sona erdi. Binlerce liralık çiçek alımları yerine kendi seramızda yetiştirdiğimiz çiçekleri şehrimizin birçok noktasına dikiyoruz. Hepinizin emeğine sağlık" dedi.