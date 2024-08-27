Giresun Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Kutluyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor. Düzenlenecek etkinlikler kapsamında fener alayı ve bayrak yürüyüşünün ardından DJ'ler sahne alacak.

Giresun Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir dizi etkinlikle kutlayacak. Etkinlikler kapsamında, 30 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Yeniyol mevkiindeki Çotanak İlkokulu önünden başlayarak Atatürk Meydanı'na kadar sürecek fener alayı ve bayrak yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kutlama programı, fener alayının ardından Atatürk Meydanı'nda devam edecek. Saat 21.00'de başlayacak zafer türkülerini, saat 22.00'de DJ performansları takip edecek.

Belediye Başkanı Fuat Köse, "Göreve geldiğimiz günden beri, her bayramı Giresun'umuza yakışır şekilde kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı da milletimizin tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zaferin gururunu hep birlikte paylaşmak, bağımsızlık mücadelemizi yeniden hatırlamak için tüm halkımızı fener alayı ve etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.