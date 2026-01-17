Giresun Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Top ve Mazot Desteği - Son Dakika
Giresun Belediyesi'nden Amatör Spor Kulüplerine Top ve Mazot Desteği

17.01.2026 17:34  Güncelleme: 00:02
Giresun Belediyesi, amatör spor kulüplerine spor malzemesi ve mazot desteği vererek sporun gelişimine katkı sağlıyor. Belediye Başkanı Fuat Köse, kulüplerin motivasyonunu artırmak ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla desteklerinin süreceğini belirtti.

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine spor malzemesi ve mazot desteği sağladı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz spor malzemelerinin; kulüplerimize güç katacağına, sporcularımıza motivasyon sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Giresun Belediyesi, çeşitli branşlarda faaliyetlerine devam eden amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda belediyeye ait Kale Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, kulüplerin antrenman ve müsabaka süreçlerinde ihtiyaç duyduğu futbol topları ile ulaşım giderlerine katkı sunmak amacıyla mazot desteği sağlandı.

"Tüm kulüplerimize destek sunmayı temel ilke edindik."

Amatör kulüplerin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Fuat Köse şöyle konuştu:

"Giresun'umuzda sporun gelişimine katkı sunan, gençlerimizi sahalarda, salonlarda ve sporun birleştirici ruhu etrafında buluşturan amatör spor kulüplerimize destek olmak amacıyla bir araya gelmiş bulunuyoruz. Amatör spor; yalnızca bir müsabaka değil, aynı zamanda emeğin, kardeşliğin ve centilmenliğin adıdır. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlayan, onları geleceğe hazırlayan en önemli alanlardan biridir. Bu bilinçle Giresun Belediyesi olarak her zaman amatör sporun ve sporcularımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ben de hem amatör kümede futbol oynadım hem de uzun süre kulüp başkanlığı yaptım. Sorunlarınızı ve şartlarınızı en iyi bilenlerdenim.

Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz spor malzemelerinin; kulüplerimize güç katacağına, sporcularımıza motivasyon sağlayacağına inanıyorum. İmkanlarımız ölçüsünde, adil ve eşit bir anlayışla tüm kulüplerimize destek sunmayı temel ilke edindik. Bu vesileyle büyük fedakarlıklarla ayakta duran kulüp yöneticilerimize, emek veren antrenörlerimize ve her koşulda sporcularımızın yanında olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Dağıttığımız malzemelerin kulüplerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sporcularımıza sakatlıksız, başarılı bir sezon temenni ediyorum."

ASKF yöneticileri ve kulüp temsilcileri ise sağlanan desteklerden dolayı Başkan Fuat Köse'ye teşekkür ederek, bu tür katkıların amatör sporun sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Fuat Köse, Belediye, Güncel, Spor, Son Dakika

