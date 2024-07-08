Giresun Belediyesi İçme Suyu Güçlendirme Çalışmalarına Devam Ediyor

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, artan nüfus yoğunluğu nedeniyle içme suyu güçlendirme çalışmaları yapıyor.

Giresun Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Gaziler Mahallesi Gaztepesi mevkiine projelendirilen yeni içme suyu deposu için yapım çalışmaları devam ediyor. 250 ton kapasiteli deponun devreye girmesiyle birlikte bu bölgede yaşanabilecek içme suyu sorununun tamamen ortadan kaldırılması planlanıyor.

Yetkililer, belediyenin mali durumunun sıkıntılı bir süreçten geçmesi nedeniyle iş insanlarının deponun yapımına malzeme desteği sağladığını belirtilerek, bu desteklerin artarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, su deposunun devreye girmesinin ardından, Teyyaredüzü Mahallesi'nde de aynı kapasitede su deposu inşa edileceğini belirtti.

Yetkililer açıklamasında, "Halkımızın su sıkıntısı yaşamaması bizim önceliğimiz. Şu anda Gaziler Mahallesi Gaztepesi mevkiinde 250 ton kapasiteli yeni su deposu inşa ediyoruz. Yeni depolarımızın sayısını da her geçen gün artırmayı planlıyoruz. Ayrıca, halkımızı da su israfı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.