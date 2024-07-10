Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Köylere Su Desteği Verdi

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunda su sıkıntısı yaşayan köylere son üç ayda bin 230 ton su desteği verdi.

Giresun'un bazı köylerinde yaşanan susuzluk nedeniyle İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gelen talepleri değerlendirerek tankerlerle köylere düzenli olarak su taşıyor. Bu kapsamda son 3 aylık süreç içerisinde köylere bin 230 ton su desteği verildi.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, konuya ilişkin, "Köylerimizde yaşanan su sıkıntılarına karşı içme suyu desteği veriyoruz. Bu sebeple itfaiye olarak su taşıma çalışmalarına ağırlık verdik. Gelen talepleri değerlendirerek vatandaşlarımızın yaz aylarında su sorunu yaşamaması için İtfaiye Müdürlüğümüz aracığıyla kendilerine yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın su taleplerini ilgili köy muhtarlıkları aracılığıyla yapılmasını rica ederiz" açıklamasını yaptı.