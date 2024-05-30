Giresun Belediyesi İtfaiye Personeline Kondisyon Geliştirici Eğitim Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun Belediyesi İtfaiye Personeline Kondisyon Geliştirici Eğitim Verdi

Giresun Belediyesi, itfaiye personeline kondisyon geliştirici eğitim verdi. Eğitim programı ile personel, maksimum performans sergileme becerilerini geliştirmek için çeşitli egzersizler ve teknikler öğrendi. İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimler ile itfaiyecilerin acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmelerine katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca eğitimlerin, önümüzdeki süreçte periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

30.05.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, itfaiye personeline, kondisyon geliştirici eğitim verdi.

Eğitim programı ile personel, maksimum performans sergileme becerilerini geliştirmek için çeşitli egzersizler ve teknikler öğrendi.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimler ile itfaiyecilerin acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmelerine katkı sağladığını vurguladı.

Ayrıca eğitimlerin, önümüzdeki süreçte periyodik olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Maksimum, İtfaiye, Giresun, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi İtfaiye Personeline Kondisyon Geliştirici Eğitim Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:34 CHP lideri Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Masum değilsin CHP lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Masum değilsin
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu’nun Ardından Gözyaşları İçinde Son Yolculuğu Oyuncu Gülşah Çomoğlu'nun Ardından Gözyaşları İçinde Son Yolculuğu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Kırgın Çiçekler Oyuncusu Cansu Fırıncı, İsmiyle İlgili Duygusal Hikayesini Anlattı Kırgın Çiçekler Oyuncusu Cansu Fırıncı, İsmiyle İlgili Duygusal Hikayesini Anlattı
13:21 Dünyaca ünlü banka TCMB’nin ilk faiz indirimi için tarih verdi Dünyaca ünlü banka TCMB'nin ilk faiz indirimi için tarih verdi!
12:04 Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL’ye dayandı Türk İş açıkladı: Açlık sınırı 19 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 62 bin TL'ye dayandı
12:03 Cemal Hünal’dan Devlet Bahçeli’nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş
11:57 Hastane sırası beklemeye son 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor Hastane sırası beklemeye son! 81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor
11:50 Türkiye’ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa’da bulundu Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 15:01:02. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi İtfaiye Personeline Kondisyon Geliştirici Eğitim Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement