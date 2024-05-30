Giresun Belediyesi İtfaiye Personeline Kondisyon Geliştirici Eğitim Verdi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, itfaiye personeline, kondisyon geliştirici eğitim verdi.

Eğitim programı ile personel, maksimum performans sergileme becerilerini geliştirmek için çeşitli egzersizler ve teknikler öğrendi.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitimler ile itfaiyecilerin acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmelerine katkı sağladığını vurguladı.

Ayrıca eğitimlerin, önümüzdeki süreçte periyodik olarak devam edeceği bildirildi.