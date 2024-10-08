Giresun Belediyesi Kış İçin 40 Bin Çiçek Hazırlıyor - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Kış İçin 40 Bin Çiçek Hazırlıyor

Giresun Belediyesi, kış mevsimi öncesi şehrin görünümünü renklendirmek amacıyla 40 bin çiçek tüplüyor. Kendi seralarında yetiştirdikleri kış şartlarına dayanıklı bitkilerle maliyetleri düşürüyorlar.

08.10.2024 14:51
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi kış mevsimi öncesi şehrin görünümünü renklendirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında kullanılmak üzere yaklaşık 40 bin çiçeğin tüpleme işlemini gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesi, kendi seralarında yetiştirdiği çiçeklerle aynı zamanda maliyetleri de düşürüyor. Belediye serasında; hercai menekşe, çuha çiçeği, aslanağzı ve karanfil gibi kış şartlarına dayanıklı bitkilerin tohumlandırılma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, bu çiçeklerin kısa süre içinde şehrin parklarına, bahçelerine ve diğer yeşil alanlarına dikileceğini belirterek, şehri, kış aylarında da canlı ve renkli tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi Kış İçin 40 Bin Çiçek Hazırlıyor - Son Dakika

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