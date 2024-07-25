Giresun Belediyesi Muhtarlar Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Giresun Belediyesi tarafından kurulan Muhtarlar Meclisinin ilk toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'ndeki Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda, muhtarların istek ve taleplerini dinledi.

Muhtarlar Meclisini kurmanın gururunu yaşadıklarını belirten Köse, "Hepiniz mahallesine, insanına hizmet aşkıyla dolu olan arkadaşlarımızsınız. Sizlerle berber olmak, bugünü paylaşmak çok önemli. Sizlerden gelen mahallenizin sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Artık aylık toplantılarımızla sizlerle daha samimi ve sıcak ortamda buluşacağız, gerçekleşmesi gereken taleplerin birlikte takipçisi olacağız." dedi.

Toplantı, muhtarların mahallelerindeki sorunları Köse'ye iletmesinin ardından tamamlandı.