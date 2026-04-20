Giresun Belediyesi'nin Projeleri, Belfor'da Örnek Uygulamalar Arasında Yer Aldı

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin iki projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeler arasında iş birliğini güçlendirmek, iyi uygulamaların paylaşımını artırmak ve yerel yönetimlerde deneyim aktarımını yaygınlaştırmak amacıyla 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Belediyecilik Forumu'nda (BELFOR) örnek uygulamalar arasında yer aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Belediyecilik Forumu kapsamında Türkiye genelindeki belediyelerden 700'e yakın başvuru yapılırken, Giresun Belediyesi'nin "Gençlik Açık Ofisi" ve "STK Yerleşkesi" projeleri örnek projeler arasında gösterildi.

Gençlik Açık Ofisi, 2021 yılında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen Giresun Sosyal Girişimcilik Merkezi (GİSMER) projesi çerçevesinde kuruldu.

STK Yerleşkesi ise Avrupa Birliği finansmanıyla, UNDP Türkiye tarafından yürütülen Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında belediye ortaklığında uygulanan Giresun Ordu Sivil İnisiyatif Stratejik Araştırma Merkezi (GO SİSAM) projesi ile oluşturuldu.

Söz konusu iki proje, gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yalnızca fiziksel mekan sunmakla kalmıyor; aynı zamanda eğitim, iş birliği ve proje geliştirme süreçlerine de önemli katkılar sağlıyor.