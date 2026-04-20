Giresun Belediyesi'nin Projeleri, Belfor'da Örnek Uygulamalar Arasında Yer Aldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Belediyesi'nin Projeleri, Belfor'da Örnek Uygulamalar Arasında Yer Aldı

20.04.2026 15:01  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, 'Gençlik Açık Ofisi' ve 'STK Yerleşkesi' projeleriyle Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Belediyecilik Forumunda örnek uygulamalar arasında yer aldı.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin iki projesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından belediyeler arasında iş birliğini güçlendirmek, iyi uygulamaların paylaşımını artırmak ve yerel yönetimlerde deneyim aktarımını yaygınlaştırmak amacıyla 16-17 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Belediyecilik Forumu'nda (BELFOR) örnek uygulamalar arasında yer aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Belediyecilik Forumu kapsamında Türkiye genelindeki belediyelerden 700'e yakın başvuru yapılırken, Giresun Belediyesi'nin "Gençlik Açık Ofisi" ve "STK Yerleşkesi" projeleri örnek projeler arasında gösterildi.

Gençlik Açık Ofisi, 2021 yılında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hayata geçirilen Giresun Sosyal Girişimcilik Merkezi (GİSMER) projesi çerçevesinde kuruldu.

STK Yerleşkesi ise Avrupa Birliği finansmanıyla, UNDP Türkiye tarafından yürütülen Sivil Katılım Hibe Programı kapsamında belediye ortaklığında uygulanan Giresun Ordu Sivil İnisiyatif Stratejik Araştırma Merkezi (GO SİSAM) projesi ile oluşturuldu.

Söz konusu iki proje, gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yalnızca fiziksel mekan sunmakla kalmıyor; aynı zamanda eğitim, iş birliği ve proje geliştirme süreçlerine de önemli katkılar sağlıyor.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Gençlik

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:31:18. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.