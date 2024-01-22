 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Giresun Belediyesi, sahipsiz hayvanlara sağlık ve bakım hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Giresun Belediyesi, sahipsiz hayvanlara sağlık ve bakım hizmetlerini sürdürüyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, alanında uzman personelle sahipsiz hayvanlara gerekli tüm sağlık ve bakım hizmetlerinin sunulmaya devam edildiğini bildirdi. Şenlikoğlu, bölgenin en önemli hayvan barınaklarından birine sahip olduklarını belirtti ve sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini vurguladı. Belediye, teknolojik imkanlarla hayvanlara sağlık hizmeti sunarken, iyileşen hayvanlara beslenme noktalarıyla yaşam imkanı sağlıyor.

Giresun Belediyesi, sahipsiz hayvanlara sağlık ve bakım hizmetlerini sürdürüyor
22.01.2024 - 12:13,
Abone Ol

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, alanında uzman personelle sahipsiz hayvanlara gerekli tüm sağlık ve bakım hizmetlerinin sunulmaya devam edildiğini bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin en önemli hayvan barınaklarından birine sahip olduklarını belirtti.

Belediye olarak sahipsiz hayvanlara yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerine vurgu yapan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgenin en kapsamlı hayvan hastanelerinden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Tamamen teknolojik ve gelişmiş imkanlarla can dostlara sağlık hizmeti sunuyoruz. Her canlı bizim için özel. Bu düşünceyle alanında uzman ekibimiz sokakta yaşayan can dostlarımızın her an yanındalar ve olmaya devam edecekler. Yaralı ve hasta olanı tedavi ederek iyileştiriyoruz, sağlığına kavuşan can dostlarımıza oluşturduğumuz beslenme noktalarıyla yaşam imkanı tanıyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Belediyesi, Hayvanlar, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi, sahipsiz hayvanlara sağlık ve bakım hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi, sahipsiz hayvanlara sağlık ve bakım hizmetlerini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement