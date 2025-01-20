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(GİRESUN)- Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Eray Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Eray kardeşimiz mesleğinde başarılı ve çevresinde çok sevilen bir çalışma arkadaşımızdı. Kendisi organlarının bağışlanmasını istemiş ve böylelikle organ bekleyen hastalara da can vermiştir. Kendisine rahmet diliyorum, başımız sağ olsun, ışıklarda uyusun" dedi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Eray Aktaş, son yolculuğuna uğurlandı. Aktaş için görev yaptığı Vahit Sütlaş Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende ilk olarak Aktaş'ın biyografisi okundu ve tiyatro hayatından hazırlanan video gösterime sunuldu. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Tiyatrolarda güldük eğlendik, ancak bugün ağlıyoruz. Eray kardeşimiz mesleğinde başarılı ve çevresinde çok sevilen bir çalışma arkadaşımızdı. Kendisi organlarının bağışlanmasını istemiş ve böylelikle organ bekleyen hastalara da can vermiştir. Üzüntümüz sonsuzdur. Kendisine rahmet diliyorum, başımız sağ olsun, ışıklarda uyusun" diye konuştu.

Törende CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Eray Aktaş'ın eşi Bahar Yaman ve Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Yıldırım da birer konuşma yaparak duygularını dile getirdi.

Aktaş, Küçüklü Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.