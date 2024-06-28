Giresun Belediyesi Sel Riskini Azaltmak İçin Kanal Temizliği Başlattı - Son Dakika
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Giresun Belediyesi Sel Riskini Azaltmak İçin Kanal Temizliği Başlattı

Giresun Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde yoğun yağışla ortaya çıkan sel riskini azaltmak için geniş çaplı kanal temizliği çalışması başlattı. Belediye ekipleri, yağmur suyu kanallarını temizleyerek su akışının sağlıklı şekilde gerçekleşmesini hedefliyor.

28.06.2024 11:09  Güncelleme: 12:41
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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, şehrin çeşitli bölgelerinde yoğun yağışla ortaya çıkan sel riskini azaltmak için geniş çaplı kanal temizliği çalışması başlattı.

Giresun Belediyesi ekipleri, tam donanımlı vidanjör ile şehir genelindeki yağmur suyu kanallarını temizleyerek su akışının sağlıklı şekilde gerçekleşmesini hedefliyor. Kanallarda biriken çamur, yaprak ve diğer atıkları özel ekipmanlarla toplanıyor, suyun akış kapasitesi artırılarak, taşkın riski azaltılıyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, konuya ilişkin, "Yaşanabilecek yoğun yağışlar sonrasında sel riskini en aza indirebilmek için yağmur suyu kanallarında kanal temizliği çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışarak, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için gereken tedbirleri zamanında alıyor" dedi.

Başkan Köse, kanal temizleme çalışmalarının şehir genelinde periyodik olarak devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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