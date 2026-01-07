Giresun Belediyesi'nin İçme Suyu Yatırımları Devam Ediyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı önlem almak amacıyla içme suyu sondaj kuyularının sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Aksu Havzası Çavuşoğlu Köyü mevkiinde yeni bir içme suyu kuyusunu daha hizmete almak için çalışma başlatıldı.

Küresel iklim değişikliği ve yağışlardaki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek su sorunlarına karşı çalışmalarını sürdüren Giresun Belediyesi, altyapı yatırımlarını hızlandırdı.

Açılacak yeni sondaj kuyusuyla birlikte kentin içme suyu kaynakları güçlendirilirken, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı suya erişimi hedefleniyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceğini duyurdu.

"Tedbir aldık kesinti yaşanmadı"

Çalışmaları yerinde inceleyen Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise suyun hayati bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Su bizim önceliğimizdir. Şehrimizin geleceğini düşünerek olası su sıkıntılarına karşı tedbirlerimizi bugünden alıyoruz. Hem mevcut kaynaklarımızı koruyor hem de yeni içme suyu kaynakları oluşturuyoruz. Küresel ısınmadan dolayı su sıkıntıları yaşanıyor. Biz ilk yılımızda 3 tane su deposu ve 2 sondaj kuyusunu hizmete aldık. Aldığımız bu tedbirlerin ardından da geçtiğimiz yaz ayında şehrimizde su kesintisi yaşanmadı. Bundan sonra da su kesintisi olmaması için şu anda bir kuyu daha açıyoruz. İkisu projesi hizmete alınana kadar içme suyu konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz."