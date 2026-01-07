Giresun Belediyesi'nin İçme Suyu Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun Belediyesi'nin İçme Suyu Yatırımları Devam Ediyor

07.01.2026 11:34  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, içme suyu sıkıntılarına karşı yeni sondaj kuyuları açma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Aksu Havzası'nda bir kuyunun daha hizmete alınması hedefleniyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı önlem almak amacıyla içme suyu sondaj kuyularının sayısını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Belediye Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından Aksu Havzası Çavuşoğlu Köyü mevkiinde yeni bir içme suyu kuyusunu daha hizmete almak için çalışma başlatıldı.

Küresel iklim değişikliği ve yağışlardaki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkabilecek su sorunlarına karşı çalışmalarını sürdüren Giresun Belediyesi, altyapı yatırımlarını hızlandırdı.

Açılacak yeni sondaj kuyusuyla birlikte kentin içme suyu kaynakları güçlendirilirken, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı suya erişimi hedefleniyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, içme suyu altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceğini duyurdu.

"Tedbir aldık kesinti yaşanmadı"

Çalışmaları yerinde inceleyen Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ise suyun hayati bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Su bizim önceliğimizdir. Şehrimizin geleceğini düşünerek olası su sıkıntılarına karşı tedbirlerimizi bugünden alıyoruz. Hem mevcut kaynaklarımızı koruyor hem de yeni içme suyu kaynakları oluşturuyoruz. Küresel ısınmadan dolayı su sıkıntıları yaşanıyor. Biz ilk yılımızda 3 tane su deposu ve 2 sondaj kuyusunu hizmete aldık. Aldığımız bu tedbirlerin ardından da geçtiğimiz yaz ayında şehrimizde su kesintisi yaşanmadı. Bundan sonra da su kesintisi olmaması için şu anda bir kuyu daha açıyoruz. İkisu projesi hizmete alınana kadar içme suyu konusundaki çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi'nin İçme Suyu Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk ve Fikret Orman tanık olarak dinlenecek
Çocuğu, çocuklara öldürtmüşler Casperler suç örgütü iddianamesinde kan donduran detaylar Çocuğu, çocuklara öldürtmüşler! Casperler suç örgütü iddianamesinde kan donduran detaylar
İzmir’de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası İzmir'de koyda kaçak sökümü yapılan hurda gemiye 2 milyon 850 bin lira para cezası
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Manchester City’e kötü haber İki yıldızı da Galatasaray’a karşı yok Manchester City'e kötü haber! İki yıldızı da Galatasaray'a karşı yok
Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek Ela Rumeysa Cebeci, bir kez daha ifade verecek

14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
14:11
Fenerbahçe’nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
13:55
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
13:43
Maduro’nun Merkez Bankası’na ait 113 ton altını İsviçre’ye taşıdığı ortaya çıktı
Maduro'nun Merkez Bankası'na ait 113 ton altını İsviçre'ye taşıdığı ortaya çıktı
13:33
3 milletvekili AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
13:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan’ın aşk tatiline sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 14:58:51. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi'nin İçme Suyu Yatırımları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.