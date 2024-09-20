Giresun Belediyesi Yeşil Alanları Artırmak için Çiçek Üretecek

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, şehirdeki yeşil alanları arttırmak için önemli bir adım atarak çiçek serasında tüpleme çalışmalarına başladı.

Yapılan tüpleme çalışmalarıyla birlikte, daha fazla çeşitlilik ve kalitede çiçek üretilmesi hedeflenirken, toprakla buluşturulan çiçeklerin maliyetinin düşmesi ve yerel kaynakların değerlendirilmesi sağlanacak. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyduğu fidan, çiçek ve süs bitkilerini, Aksu'da bulunan belediye serasında yetiştiriyor. Bu sayede dışarıdan hizmet alımının durdurulmasıyla birlikte maliyet en aza indirilerek belediye bütçesine katkı sağlanmış oluyor.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kendi çiçeğimizi kendimiz üreterek hem ekonomik bir kazanç elde ediyoruz hem de şehrimizin yeşil alanlarını zenginleştiriyoruz. Amacımız, Giresun'un güzelliğine güzellik katmak" ifadelerini kullandı.