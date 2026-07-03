Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı Can Dostlara Umut Oluyor

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı, 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleştirdiği çalışmalarla sokak hayvanlarının sağlığının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine önemli katkı sağladı.

Belediye Başkanı Fuat Köse'nin göreve gelmesinin ardından laboratuvar altyapısı güçlendirilen ve teknik imkanları artırılan Hayvan Barınağı'nda tedavi, kısırlaştırma, rehabilitasyon ve sahiplendirme çalışmaları aralıksız sürdürülerek, can dostlara güvenli bir yaşam sunuluyor.

581 CAN DOST TEDAVİ EDİLDİ

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yılın ilk altı ayında 311 kedi ve 270 köpek olmak üzere toplam 581 sokak hayvanına tedavi uygulanarak sağlıklarına kavuşmaları sağlandı.

Sokak hayvanı popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla yürütülen kısırlaştırma çalışmaları kapsamında ise 182 kedi ve 260 köpek olmak üzere toplam 442 hayvan kısırlaştırıldı.

188 CAN DOST SICAK YUVALARINA KAVUŞTU

Tedavileri tamamlanan ve sahiplenilmeye uygun hale gelen hayvanların sıcak yuvalara kavuşması için yürütülen çalışmalar sonucunda 70 kedi ve 118 köpek olmak üzere toplam 188 can dost hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

AYNI HASSASİYETLE DEVAM EDİLECEK

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, hayvan barınağında yalnızca tedavi ve bakım hizmeti sunulmadığını, aynı zamanda sahiplendirme çalışmalarıyla can dostların sevgi dolu yuvalara kavuşturulmasının da hedeflendiğini belirtti.

Yetkililer, vatandaşları satın almak yerine sahiplenmeye davet ederek, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumaya yönelik çalışmaların yıl boyunca aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.