Giresun'da 68 kırsal kalkınma projesi 200 milyon 163 bin 543 lira yatırımla onaylandı - Son Dakika
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Giresun'da 68 kırsal kalkınma projesi 200 milyon 163 bin 543 lira yatırımla onaylandı

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AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında 68 projenin onaylandığını açıkladı. Toplam yatırım tutarı 200 milyon 163 bin 543 lira olan projeler için Giresunlu yatırımcılara 125 milyon 226 bin 557 lira hibe sağlanacak.

Giresun'da Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında hazırlanan 68 proje onaylanırken, projelerin toplam yatırım tutarının 200 milyon 163 bin 543 lira olduğu bildirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kırsal Kalkınma Yatırım Programı 2026 Uygulama Yılı 17. Etap" kapsamında sunulan 68 projenin onaylandığını belirtti.

Projelerin toplam yatırım tutarının 200 milyon 163 bin 543 lira olduğunu aktaran Elmas, projelerin tamamlanmasının ardından Giresunlu yatırımcılara 123 milyon 736 bin 662 lira hibe ödemesi gerçekleştirileceğini ifade etti.

Elmas, fındıkta verimliliğin artırılması ve su tasarrufuna yönelik yatırımların da destek kapsamında bulunduğuna işaret ederek, Tasarruflu Sulama Sistemleri kapsamında 88,37 dekar alanda yüzey altı damla sulama sisteminin kurulmasına yönelik 3 projenin onaylandığını kaydetti.

Toplam bütçesi 2 milyon 128 bin 422 lira olan söz konusu projelere yüzde 70 oranında, toplam 1 milyon 489 bin 895 lira hibe desteği sağlanacağını aktaran Elmas, böylece kırsal kalkınma ve tasarruflu sulama projeleri kapsamında Giresunlu yatırımcılara sağlanacak toplam hibe desteğinin 125 milyon 226 bin 557 liraya ulaşacağını bildirdi.

Elmas, onaylanan 68 projenin 37'sinin fındık, 13'ünün fındık işleme tesisi, 9'unun arıcılık ekipmanı, 5'inin ahır modernizasyonu, birinin alabalık, 2'sinin sera ve birinin kivi bahçesi yatırımından oluştuğunu belirten Elmas, desteklerin Giresun'daki tarımsal üretim ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Projelerin hayırlı olmasını dileyen Elmas, "Üreten, yatırım yapan ve şehrimizin tarımsal kalkınmasına katkı sağlayan hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
MilletvekiliNazım ElmasAK PartiGiresunEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da 68 kırsal kalkınma projesi 200 milyon 163 bin 543 lira yatırımla onaylandı - Son Dakika
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