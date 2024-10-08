Giresun'da 7 Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Giresun'da 7 Suçlu Yakalandı

Giresun'da çeşitli suçlardan aranan 7 kişi, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

08.10.2024 10:46
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Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez, Espiye, Çamoluk ve Görele ilçelerinde aranan kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

"Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan E.K, "uyuşturucu madde bulundurma ve ticareti" suçlarından 1 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.K. ile "kadına karşı basit yaralama" suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.K, Espiye ilçesinde yakalandı.

"Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan 1 ay 26 gün hapis cezasına çarptırılan M.G. Çamoluk'ta, çeşitli hırsızlık suçlarından 3 yıl hapis cezasına çarptırılan C.K. da Görele'de yakalandı.

" Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" suçundan aranan İ.A. ve "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan S.Ş. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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