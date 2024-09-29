Giresun'da AFAD Gönüllüleri için Eğitim Kampı - Son Dakika
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Giresun'da AFAD Gönüllüleri için Eğitim Kampı

Giresun\'da AFAD Gönüllüleri için Eğitim Kampı

Piraziz'de düzenlenen kampta 150 gönüllü, acil durum ve ilk yardım konularında eğitim aldı.

29.09.2024 12:48
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Giresun'un Piraziz ilçesinde AFAD personeli ve gönüllülerin katılımıyla kamp yapıldı.

Piraziz İzi Evi'nde, AFAD tarafından düzenlenen kampa 150 kişi katıldı.

İki gün süren kampta, katılımcılara acil durum yönetimi, ilk yardım ve kriz anında yapılması gerekenler gibi önemli konularda eğitimler verildi.

Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen eğitimler, gönüllülerin acil durumlarda daha etkili olmalarını hedefliyor. Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalara da yer verilen kampta, katılımcılar becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Kampın programında gece konaklaması da yer aldı. Bu uygulama, katılımcıların ekip içi uyum ve grup dinamiklerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Böylece gönüllüler, afet anlarında daha deneyimli ve koordineli şekilde hareket edebilecek.

Kampa Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Tuğhan Sakarya, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, daire amirleri, İz Gönüllü Koordinatörleri ve arama kurtarma teknisyenleri de katıldı.

Kampta verilen eğitimler, gönüllülerin afet ve acil durumlarda daha bilinçli ve donanımlı görev almalarını sağlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da AFAD Gönüllüleri için Eğitim Kampı - Son Dakika

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