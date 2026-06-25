Giresun'da Aşure İkramı ve Altyapı Projesi - Son Dakika
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Giresun'da Aşure İkramı ve Altyapı Projesi

Giresun\'da Aşure İkramı ve Altyapı Projesi
25.06.2026 16:45
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Giresun'un Görele ve Espiye ilçelerinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Giresun'un Görele ve Espiye ilçelerinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Görele Belediyesince Cumhuriyet Meydan'ında düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Belediye Başkan Vekili Aysel Uzun, yaptığı konuşmada, aşurenin, farklı tatların bir kazanda kaynayarak uyum içinde buluşması ve çeşitliliğin birlikle güç bulmasının güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Farklı renkler, sesler ve kültürlerle bir arada, omuz omuza yaşadıklarını ifade eden Uzun, paylaşmanın çoğaldığı, komşuluğun pekiştiği, sofraların bereketlendiği bir yaşam diledi.

Espiye Müftülüğüne bağlı Aydın Kaşıkcı Kur'an Kursu'nda eğitim gören kadın kursiyerler tarafından aşure etkinliği gerçekleştirildi.

Birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla organize edilen etkinlikte, kursiyerlerin hazırladığı aşureler katılımcılara ve vatandaşlara ikram edildi.

Bulancak'ta altyapı çalışması başlatıldı

Bulancak Belediyesince Pazarsuyu Mahallesi'nde Atık Su ve Yağmur Suyu Altyapı Projesi için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, mahalledeki Şehit Dursun Buz Sokak'ta gerçekleştirilen törende, mahallede ilk olarak kanalizasyon çalışması gerçekleştireceklerini söyledi.

Diğer problemleri de çözüme kavuşturacaklarını dile getiren Sıbıç, "Bulancak'ın her mahallesine nasıl hizmet ediyorsak, eşit hizmet anlayışıyla bu mahallemize de hizmet etmeye devam edeceğiz. Projemiz Pazarsuyu Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Pazarsuyu Mahallesi Muhtarı İbrahim Keleş ise yeni kurulan bir mahalle olarak eksiklerin giderilmesi noktasında Başkan Sıbıç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Aşure İkramı ve Altyapı Projesi - Son Dakika

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