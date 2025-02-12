Giresun'da 17 yaşındaki çocuğun bıçakla yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Atatürk Meydanında önceki gün meydana gelen olayda F.A'yı (22) bıçaklayarak kaçtığı belirlenen M.K'nin (17) yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan yaralanan F.A'nın, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Bıçaklı Yaralamada Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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