Giresun\'da Dere Yatağında Ölü Bulunan Kadınla İlgili 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Giresun'da bir kadının dere yatağında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sezen Sarısaray'ın (27) cansız bedeni, dün yapılan aramalar sırasında merkeze bağlı Duroğlu beldesi Tekkeköy Mahallesi'ndeki dere yatağında bulundu.

Jandarma tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında şüpheli B.K, E.Ş, M.T. ve kardeşi E.T, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sezen Sarısaray, merkeze bağlı Ortaköy'deki camide kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.