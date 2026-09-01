Giresun'da el freni çekilmeyen otomobil yayaya çarpmak üzereydi, güvenlik kamerasında son anda kurtulma anı
Giresun'un merkeze bağlı Debboy mevkisinde park halindeki otomobil, el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket etti. Kaldırımda yürüyen yaya, sürücüsüz ilerleyen aracı son anda fark ederek kenara çekildi ve ezilmekten kurtuldu. Çevredeki bir kişi aracı durdurmaya çalıştı, otomobil saksıya çarparak durabildi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giresun'da el freni çekilmeyen otomobilin üzerine geldiğini fark eden yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkeze bağlı Debboy mevkisinde park edilen otomobil, bir süre sonra el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket etmeye başladı.
Sürücüsüz ilerleyen otomobil, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine doğru yöneldi. Otomobili fark eden yaya, son anda kenara çekilerek aracın altında kalmaktan kurtuldu.
Bu sırada çevrede bulunan bir kişi, otomobili durdurmak için aracın arkasından koştu.
Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda bulunan saksıya çarparak durabildi.
Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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