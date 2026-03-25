Giresun'da Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
Giresun'da Fidan Dikimi Etkinliği

Giresun\'da Fidan Dikimi Etkinliği
25.03.2026 12:34
Giresun'da Dünya Ormancılık Günü'nde fidan dikimi yapıldı, ormanların önemi vurgulandı.

Giresun'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Keşap ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Koç, Giresun'un yüzölçümünün yüzde 40'ından fazlasını kaplayan ormanların sadece doğal güzelliğin bir parçası değil, milli ekonominin, iklimin ve yaşam kalitesinin temel unsurunu oluşturduğunu söyledi.

Yaşamın sürdürülebilirliğinin büyük ölçüde ormanların ve doğal dengenin korunmasına bağlı olduğunu belirten Koç, ormanların sel ve heyelan gibi afetlere karşı en güçlü kalkanlardan biri olduğunu vurguladı.

Koç, son yıllarda Giresun'da yürütülen ağaçlandırma, bakım, onarım, rehabilitasyon çalışmalarıyla binlerce hektar alanda milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ise Türkiye'nin orman varlığını artıran bir ülke olduğunu belirterek, "Bundan 20 yıl önce orman varlığımız ülkemizin yüzde 27,2'sini kaplamaktayken bugün ülke alanımızın yüzde 30'u ormanlarla kaplanmaktadır." dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2020 yılında orman varlığını artıran 6'ncı ülke olan Türkiye'nin 2025 yılında 4'üncü sıraya yükseldiğini dile getiren Özkaya, "Ağaçlandırmada da dünyada 4'üncü sıradaydık. Avrupa'da birinci sırada, 2025 yılı verilerine göre dünyada 3'üncü sıraya yükseldik, yine Avrupa'da birinciliğimizi muhafaza ediyoruz." diye konuştu.

Özkaya, 1973 yılında su ve rüzgar erozyonuyla kaybedilen yıllık toprak miktarının 500 milyon ton olduğuna işaret ederek, toprak muhafaza çalışmaları sonucu bunun 130 milyon tona indirildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 12:57:42.
SON DAKİKA: Giresun'da Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
