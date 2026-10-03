Giresun'da fındık üreticileri Şebinkarahisar'da soğukta kurutma mesaisi yapıyor - Son Dakika
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Giresun'da fındık üreticileri Şebinkarahisar'da soğukta kurutma mesaisi yapıyor

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Giresun\'da fındık üreticileri Şebinkarahisar\'da soğukta kurutma mesaisi yapıyor
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Giresun'da bazı fındık üreticileri, yağışlar nedeniyle ürünlerini kurutmak için nem oranı daha düşük olan Şebinkarahisar ilçesini tercih etti. Kuru havayı avantaj gören üreticiler, soğukların süreci uzatmasından yakınıyor.

Giresun'da bazı üreticiler, nem oranı sahil kesimine göre daha az olan Şebinkarahisar ilçesinde fındık kurutmak için mesai harcıyor.

Bölgede yağışların devam etmesi nedeniyle hasat ettikleri fındıklarını kurutmak için alternatif yerler arayan fındık üreticileri, il merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Şebinkarahisar'ı tercih etti.

Üreticiler, hava sıcaklığının düşük olmasına rağmen ürünlerini kurutmaya çalışıyor.

Şehir merkezinden ilçeye gelen üretici Yavuz Yılmaz, AA muhabirine, sahil kesiminden daha iyi şartlarda Şebinkarahisar'da fındık kuruttuklarını söyledi.

Yılmaz, kuru havanın önemli bir avantajı olduğunu ancak son günlerde etkili olan soğukların kendilerini zorladığını anlattı.

Yılmaz, araçlarda ve çadırlarda konaklayarak ürünü kurutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Üretici Fevzi Karaca da yaklaşık 10 gündür fındığı kurutmak için mesai harcadığını kaydetti.

Hava şartlarının bu yıl kendilerini zorladığını belirten Karaca, "Ben burada daha önce iki günde fındık kurutuyordum. Şu an ise bu süre uzamış durumda. Ne kadar daha bekleyeceğimiz belli değil." dedi.

Kaynak: AA
ŞebinkarahisarHava DurumuNem oranıGiresunEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da fındık üreticileri Şebinkarahisar'da soğukta kurutma mesaisi yapıyor - Son Dakika
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