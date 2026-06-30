Giresun'da Halk Pazarında Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Giresun'da Halk Pazarında Denetim Yapıldı

Giresun\'da Halk Pazarında Denetim Yapıldı
30.06.2026 17:00
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Giresun Belediyesi, Aksu Mahallesi'ndeki halk pazarında fiyat etiketi ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Giresun Belediyesince halk pazarında denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerince Aksu Mahallesi'ndeki halk pazarında esnafın fiyat etiketi uygulamaları, ürünlerin hijyen koşulları, ölçü ve tartı aletleri ile pazar alanı sınırlarına uygunluğu denetlendi.

Denetimlerde, kurallara aykırı uygulamalar tespit edilen esnafa gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata uygun hareket edilmesi konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Espiye'de yapımı tamamlanan yol açıldı

Espiye ilçesinin Güzelyurt köyünde devlet-vatandaş iş birliğiyle yapımı tamamlanan 5 kilometrelik beton yol, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kaymakam Ahmet Kavanoz, törende yaptığı konuşmada, yolun köy halkına hayırlı olmasını diledi.

Güzelyurt Köyü Muhtarı Resul Tığ da çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Haki Özgül'ün duasının ardından kurdele kesilerek yol hizmete açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Halk Pazarında Denetim Yapıldı - Son Dakika

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