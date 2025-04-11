Giresun'da Hayvan Barınağı ve Hayvanat Bahçesi Ziyareti

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile hayvan barınağı ve hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Başkan Köse, Vali Serdengeçti ile belediyeye ait hayvan barınağını ve hayvanat bahçesini ziyaret etti. Ziyarette, barınaktaki mevcut koşullar incelenirken, hayvanların yaşam alanları tek tek gezilerek yetkililerden bilgi alındı.

Vali Serdengeçti ve Köse, belediye mama üretim tesislerinde de incelemelerde bulundu. Vali Serdengeçti, Karadeniz bölgesindeki diğer illere örnek olan mama üretim tesisleri için Köse'yi tebrik etti.

Köse, ziyarete ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hayvan Barınağımız son teknoloji cihazlarla birlikte oldukça donanımlı. Burada sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını gerçekleştiriyoruz. 4,5 dönüm arazi üzerine kurulu barınağımız 170-200 hayvanı barındırma kapasitesine sahip. Hayvanat bahçemiz ise sadece bir gezilecek yer değil, aynı zamanda çocuklarımız için eğitici bir alan. Doğayı ve canlıları tanımaları açısından büyük önem taşıyor. Sayın Valimizle birlikte hayvan barınağımızın gelişimi için neler yapılabileceğini yerinde değerlendirdik. Ziyareti için kendisine teşekkür ediyorum."

Vali Serdengeçti ise can dostların sağlığı ve mutluluğu için yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bugün burada gördük ki, hayvanlarımız emin ellerde. Belediye ekiplerimize ve gönüllülere teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretler farkındalık oluşturmak adına çok önemli" ifadelerini kullandı.