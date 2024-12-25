Giresun'da Hayvan Barınağında Önemli Çalışmalar Gerçekleştirildi

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, nisan-aralık aylarını kapsayan 9 aylık süre içerisinde hayvan barınağında, 468 köpek ve 459 kedinin tedavisinin yapıldığını, 239 adet sokak hayvanın ise kısırlaştırıldığını açıkladı. Ayrıca 137 köpek ve 151 adet kedinin de sahiplendirildiği bildirildi.

Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, 9 aylık süre içerisinde, mezbahanede 11 adet kuzu, 658 inek, 651 öküz, 7 manda olmak üzere toplam bin 327 adet küçük ve büyük baş hayvan kesildi. Kesim, muayene ücreti olarak ise 597 bin 343 bin TL gelir elde edildi.

Hayvan barınağında, 468 köpek ve 459 kedi tedavisi yapıldı. 239 adet sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 137 köpek ve 151 adet kedi sahiplendirildi. 600 yaralı sokak hayvanı ile yaralı yaban hayvanlarının tedavisi yapıldı.

Ayrıca, hastanelerden, tavuk firmalarından, fırınlardan hayvan tüketimine uygun gıdalar toplanarak bin 800 kg mamaya dönüştürüldü.