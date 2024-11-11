Giresun'da Hekime Saldırı

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(GİRESUN) - Giresun'da özel bir hastanede görev yapan CHP Giresun İl Başkanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek, bir hasta yakını tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Şenyürek, "Şiddete en çok maruz kalan kadınlardan sonra hekim camiası" dedi.

Giresun'da özel bir hastanede görev yapan CHP Giresun İl Başkanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e, sünnet ettiği çocuğun ağlaması üzerine babası sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Şenyürek'in göğüs kafesine yumruk atan çocuğun babası Şenyürek'in polise bildirerek şikayetçi olması sonucunda gözaltına alındı. Şenyürek sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Şenyürek, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şiddete en çok maruz kalan kadınlardan sonra hekim camiası. Bu her geçen gün artarak devam ediyor. Maalesef hükümet buna bir çözüm bulamadı. Caydırıcı cezalar uygulanmadıktan sonra bunun önünü almak zor. Sağlık çalışanları kimi zaman sözlü saldırıya maruz kalıyor, kimi zaman fiziki saldırıya maruz kalıyor.

"Yirmi beş yıllık hekimim, yirmi beşinci yılın sonunda başıma bu geldi"

Ateşli silah yaralanmalarıyla, kesici-delici alet yaralanmalarıyla hayatını kaybeden birçok hekim var. Bu çok önemli bir sorun. Sağlık camiasının en çok yakındığı konulardan birisi. Ben yirmi beş yıllık hekimim, yirmi beşinci yılın sonunda başıma bu geldi."

Giresun İl Sağlık Müdürü Muhammet Bulut da konuya ilişkin açıklama yaptı. Bulut'un, İl müdürlüğü resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: