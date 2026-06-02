Giresun'da Heyelan: 33 Ev Boşaltıldı

02.06.2026 15:07
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 33 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

İlçeye bağlı Bayındır köyü ile Kovanlık beldesinde yağışların ardından çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

AFAD görevlilerinin yaptıkları incelemelerin ardından Bayındır köyünde 16, Kovanlık beldesinde de 17 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin, köy ve beldedeki çalışmaları sürüyor.

AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor

Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 18-29 Mayıs tarihleri arasındaki aşırı yağışların, il merkezi ile bazı ilçe, köy ve mahallelerde heyelan ve kaya düşmesi olaylarını beraberinde getirdiği belirtildi.

AFAD ekiplerince yapılan saha incelemeleri neticesinde, Bulancak ilçesi sınırlarında ciddi bulgulara rastlandığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bulancak ilçesi Bayındır köyünde yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı etkileyen dairesel kayma şeklindeki heyelan sonucunda 16 konut tahliye edilmiştir. Kovanlık beldesinde Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle 11 konut tedbiren tahliye edilmiştir. Soğuksu Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle 6 konut tedbiren tahliye edilmiştir. Yapılan gözlemlerde heyelan nedeniyle konutlarda oluşabilecek tehlikelere karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla toplam 33 konut tedbiren tahliye edilmiştir."

Açıklamada, tedbir çalışmalarının devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bölgedeki risk durumunu kapsamlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla, özellikle Kovanlık beldesi ve çevresindeki geniş alanlarda yüksek hassasiyetli topoğrafik veriler elde edilecektir. Giresun AFAD İl Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda saha gözlemlerine ve teknik incelemelere aralıksız devam etmekte olup, gelişmeler ışığında gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilmektedir."

"İki haftadır köyde toprak kayması gözlemlendi"

Bayındır köyü muhtarı Saim Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde 16 hanenin tedbir amaçlı boşaltıldığını söyledi.

AFAD ekiplerinin bölgede heyelan boyutunu ve boşaltılması gereken evlerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Karakaya, "1988-89 yıllarında da bölgede toprak oynaması olmuş. İki haftadır köyde toprak kayması gözlemlendi. Takip ettik, AFAD'a bilgi verdik. Dün sabah bazı bölgelerde toprak çökmeleri yaşandı. AFAD ekipleri incelemelerine başladı. 16 hane boşaltıldı, bazı evlerde de incelemeler devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Güvenlik, Bulancak, Giresun, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

