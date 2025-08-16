Giresun'un Doğankent ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Ali Alim idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Oyraca köyü yolunda kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf Alim, Hacer Taş ve Hacer Cil yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Ayşe Zeynep Yılmaz ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?