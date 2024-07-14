Giresun'da Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Karaovacık Otçu Göçü Yayla festivalinde katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynadı, off-road ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Karaovacık Yaylası'nın yöre kültürü açısından büyük önem taşıdığını belirterek, festivallerin sıla ile gurbette yaşayanları bir araya getirdiğini ifade etti.

14.07.2024 11:55
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Giresun'un Espiye ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen "Karaovacık Otçu Göçü Yayla" festivali yapıldı.

Karaovacık Yaylası'nda düzenlenen festivalde katılımcılar kemençe eşliğinde horon oynadı, off-road ve çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, burada yaptığı konuşmada, Karaovacık Yaylası'nın yöre kültürü açısından büyük önemi bulunduğunu söyledi.

Karadere, festivaller sayesinde sıla ile gurbette yaşayanları biraya getirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali düzenlendi - Son Dakika
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