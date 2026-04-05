Giresun\'da Kayıp 96 Yaşındaki Adam Aranıyor

Giresun'un Çamoluk ilçesinde hakkında kayıp ihbarı yapılan 96 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
İlçenin Hacıahmetoğlu köyündeki evinden dün akşam saatlerinde ayrılan T.K'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla kayıp kişiyi arama çalışması gerçekleştiriyor.
