Giresun\'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

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Giresun'da kenevir yetiştirmek için evinin bir odasına sera kurduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde İ.Y. yönetimindeki araçta yaptıkları aramada 24 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bunun üzerine İ.Y'nin evinde arama yapılan ekipler, şüphelinin bir odaya kenevir yetiştirmek üzere sera kurduğunu belirledi.

Ekipler evde 5 kilogram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi ile 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Şebinkarahisar ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen S.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.