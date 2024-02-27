Giresun'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

Giresun\'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı

Giresun'da bir zanlının evinde yapılan aramada kenevir yetiştirmek için kurulan sera ve uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, zanlının evinde 5 kilogram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. Zanlı tutuklandı.

27.02.2024 14:53
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Giresun'da kenevir yetiştirmek için evinin bir odasına sera kurduğu belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde İ.Y. yönetimindeki araçta yaptıkları aramada 24 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bunun üzerine İ.Y'nin evinde arama yapılan ekipler, şüphelinin bir odaya kenevir yetiştirmek üzere sera kurduğunu belirledi.

Ekipler evde 5 kilogram kubar esrar, 4 kök kenevir bitkisi ile 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan jandarma ekipleri, Şebinkarahisar ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen S.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Giresun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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