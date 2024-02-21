Giresun\'da Kuyumculara Sahte Altın Satmak İsteyen 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 36 bine çıkacak

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde çalışabilecek, ebeler kadın sağlığı ve çocuk bakımı konularında danışmanlık ve eğitim hizmetleri verebilecek, yan dal uzmanlarına ek ödeme yapılacak ve beşeri tıbbi ürünlerin insanlar üzerinde kullanılabilmesi için izin alınması gerekecek.