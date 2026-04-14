Giresun'da Maden Tehdidi

14.04.2026 12:44
Greenpeace, Giresun'daki tarım alanlarının maden projeleriyle tehdit altında olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Greenpeace Türkiye, "Türkiye'nin fındık başkenti Giresun'da on binlerce çiftçi ailesi geçimini topraktan sağlıyor. ve şimdi bu coğrafya maden projeleriyle tehdit altında. Köyler, yaylalar, tarım alanları ruhsat sahası ilan edildi" açıklamasını yaptı.

Greenpeace Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin fındık başkenti Giresun'da on binlerce çiftçi ailesi geçimini topraktan sağlıyor. Giresun doğası, kurt, vaşak, yaban keçisi, kızıl sincap, küçük kartal ve küresel ölçekte tehlike altındaki Kafkas semenderine ev sahipliği yapıyor. Şahin otu, dere kaplan otu gibi endemik türler bu topraklara özgü. ve şimdi bu coğrafya maden projeleriyle tehdit altında. Köyler, yaylalar, tarım alanları ruhsat sahası ilan edildi. Görele ve Tirebolu'da köylüler, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararına rağmen sondaj makineleriyle gelen şirkete karşı nöbete geçti. Mahkeme kararı açık ama şirket aldırmıyor."

Meclis'ten geçen torba yasa maden ruhsat süreçlerini hızlandırdı, izin mekanizmalarını doğa aleyhine yeniden şekillendirdi. Kısa vadeli maden karı için uzun vadeli yaşam alanları yok ediliyor. Toprağı, suyu, ormanı ve yaşamı savunan Giresunluların yanındayız."

Kaynak: ANKA

