Giresun\'da Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

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Giresun'da, yaylada kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 kişi özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şebinkarahisar ilçesine bağlı Teknecik yaylasında kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 kişi jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen özel idare ekiplerinin iş makineleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu vatandaşlara ulaşıldı.

Jandarma ve sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlar, güvenli yere getirildi.

Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.