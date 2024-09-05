Alucra\'da Koyun Sürüsüne Otomobil Çarptı

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Giresun'un Alucra ilçesinde otomobilin yoldan karşıya geçen koyun sürüsüne çarpması sonucu 12 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin D-40 Çevre Yolu'nda Rüstem Tiryaki yönetimindeki 34 DBC 888 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada, sürüdeki 12 koyun telef oldu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, telef olan hayvanlar nedeniyle kapanan yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yolda trafik normale döndü.